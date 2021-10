Lo show dell'attivista sulle note di Never gonna give you up

Greta Thunberg balla 'Never gonna give you up', la hit anni '80 di Rick Astley. E il cantante, icona del pop made in UK, apprezza con un eloquente commento: "Fantastico", scrive su Twitter prima di ringraziare in svedese per la performance che l'attivista regala nell'evento Fridays for Future a Stoccolma.