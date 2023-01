Greta Thunberg su suo arresto: "Proteggere clima non è crimine"

"Proteggere il clima non è un crimine". Così Greta Thunberg dopo che è stata nuovamente arrestata dalla polizia tedesca durante lo sgombero a Luetzerath, il villaggio spopolato che dovrà essere raso al suolo per allargare una miniera di carbone del colosso energetico Rwe. La giovane fondatrice dei Fridays for future è arrivata nella regione la fine della scorsa settimana, e sabato ha partecipato a una manifestazione a cui hanno preso parte migliaia di persone.

Yesterday I was part of a group that peacefully protested the expansion of a coal mine in Germany. We were kettled by police and then detained but were let go later that evening.



Climate protection is not a crime.#LuetziBleibt #LuetziLebt #KeepItInTheGround #ClimateJustice