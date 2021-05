Gribaudo: "Mercato digitale importante ma non rinunciare a relazioni umane"

"Il sistema della digitalizzazione e quindi il mercato digitale è importante nella vita di tutti noi". A dirlo Chiara Gribaudo, membro della commissione Lavoro della Camera, intervenendo al 9° Forum della vendita diretta promosso da AVEDISCO-Associazione vendita diretta servizio consumatori. "Nella vendita diretta - spiega - osserviamo nel capitale umano la presenza di giovani e donne, questo perché l'elemento del contatto diretto, di fiducia, di interazione e relazione ne abbiamo bisogno ancora di più dopo questo anno e mezzo di vita pandemica. Nonostante la diffusione della digitalizzazione è fondamentale che ci sia la capacità, anche da parte della politica, di rispondere a dei settori che hanno ancora un elemento di grande traino nell'economia italiana".

"E' importante - sostiene - favorire la ripresa dell'occupazione e di un servizio alla persona; parliamo spesso di come il mondo pre Covid non ci piacesse perché fatto di disuguaglianze molto forti ebbene parliamo di come riprogettare il nostro Paese e in questo senso l'attenzione da dedicare a ciascun comparto è fondamentale".

"L'elemento di cambiamento e di innovazione tecnologica - sottolinea - non significa che si rinuncia alle relazioni umane e personali e su questo credo che tutti dobbiamo fare uno sforzo non solo dal punto di vista delle relazioni sociali, ma anche della connessione tra quelle relazioni sociali esistenti del mondo dell'economia e dell'impresa. Credo che serva un segnale concreto per ridisegnare un modello di welfare e di sostegno alle attività che ne hanno bisogno come il settore della vendita diretta".