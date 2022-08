Griffi Beauty Store: consolida la sua presenza online e sul territorio

Verona, 08/08/2022 - Il mondo dell’e-commerce ha visto una vertiginosa crescita in Italia, soprattutto durante il periodo della pandemia, e diversi brand sono riusciti ad affermare la loro presenza online riuscendo a offrire un servizio ottimale ai loro clienti di sempre e a quelli nuovi.

In questo nuovo scenario Griffi Beauty Store ha continuato ad affermare e migliorare la sua presenza digitale attraverso il suo e-commerce.

Griffi non è stata colta impreparata da questa svolta verso gli acquisti online, infatti, aveva già inaugurato il suo store online Griffi.it.

La scelta di aprire l’e-commerce non è stata impulsiva ed è avvenuta ancor prima dell’emergenza sanitaria. Il progetto online è stato maturato con il tempo e con l’ingresso in azienda di una nuova generazione imprenditoriale.

La nuova generazione, in questo caso la terza di imprenditori Griffi, è rappresentata da Sebastian Donà che ha visto il suo esordio a capo della divisione e-commerce fin dal 2016!

Sebastian Donà ha sottolineato come: “La nostra missione è soddisfare il cliente cercando di offrire il miglior servizio che possa trovare online, assortimento del catalogo e un customer care sempre pronto a risolvere ogni tipo di esigenza. Da 30 anni questa è la filosofia Griffi e rimarrà tale per sempre”

Crescita e innovazione: un percorso che ha portato Griffi ad affermarsi anche online

In sei anni, dall’apertura dello shop online, sono cambiate tantissime cose. I costi per riuscire a fare advertising sui canali online sono aumentati, i competitori sono diventati sempre di più e il mondo dei social si è evoluto tantissimo con la comparsa anche di nuovi canali social.

Questo ha condotto l’azienda a studiare un piano che le permettesse di evolversi con la giusta velocità stando al passo con i cambiamenti del mercato online al fine di cogliere le opportunità offerte dal mondo digitale.

Le scelte strategiche hanno permesso di migliorare le performance e di ottenere risultati ottimali in termini di brand awareness e brand image.

Una nuova vetrina nel cuore di Verona

La strategia di Griffi però non si è concentrata solo sulla creazione di una strategia online ma ha puntato anche alla crescita del marchio con i suoi negozi fisici. Per questo motivo, l’ultima location scelta per la nuova apertura di Griffi è il centro storico di Verona.

Con questa nuova apertura ad oggi sono sette i punti vendita presenti sul territorio, e nel frattempo il marchio sta pensando di estendersi per una nuova apertura, anche al di fuori del Veneto al fine da estendere anche l’area geografica in cui opera.

Un nuovo retail concept

Con il nuovo punto vendita in Corso Cavour a Verona, Griffi ha deciso di ridefinire e inaugurare alla fine del 2020 un nuovo concept retail. Il negozio presenta un look moderno, elegante, di design che gioca sui volumi, ma anche sulle tonalità del grigio e del nero. Lo scopo è fornire un’immagine del brand esclusiva, attuale e giovanile.

Questa scelta di design innovativa ed esclusiva è stata presa insieme alla ristrutturazione della storica vetrina del marchio di Pedemonte, aperta nel lontano 1991. Un profondo intervento di rinnovo che vede estetica e gestione degli spazi con linee guida del retail concept inaugurato per la prima volta nel 2020.

Il brand sta lavorando a un rinnovo di tutti gli store fisici al fine di fornire a ognuno la giusta immagine che sia coerente e in linea con la personalità di Griffi.

Tante novità anche online

Anche nel suo shop online il 2021 ha decretato diverse novità quali: la messa online del click & collect un servizio che permette di aumentare il lavoro sinergico tra il negozio online e gli store fisici realizzando un circolo virtuoso degli utenti dal web, acquisendo maggiore fiducia e consapevolezza nel brand potenziando l’attenzione verso il cliente.

Si rafforza anche la fidelizzazione con la Fidelity Card di Griffi e la possibilità di pagare in 3 rate con PayPal. Inoltre, il sito offre un servizio di customer care disponibile a guidare chi ha dei dubbi sugli acquisti.

Affidabilità, attenzione al cliente e know how sono gli ingredienti che rendono Griffi un player di riferimento nel mercato del beauty online e soprattutto sul territorio.

Per informazioni e contatti:

Griff'i S.r.l. unipersonale

Via del Lavoro, 68

37012 Bussolengo (VR) - Italy

Tel. +39 045 6767065

Email: ecommerce@griffi.it