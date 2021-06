Il fondatore del M5S Beppe Grillo ed il leader in pectore del Movimento ed ex premier Giuseppe Conte sono attesi nel pomeriggio all'ambasciata cinese a Roma per un incontro con l'ambasciatore Li Junhua. E' quanto apprende l'Adnkronos, secondo cui si tratterebbe di un "normale" incontro tra un rappresentante diplomatico di un Paese straniero ed esponenti politici italiani.