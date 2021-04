Grillo, Myrta Merlino: "Caro Beppe oggi il vaffa lo dico io a te"

La conduttrice tv "da donna e madre" interviene via Twitter sul video diffuso da Grillo per difendere il figlio indagato per stupro

Myrta Merlino interviene sul video diffuso ieri da Beppe Grillo per difendere il figlio indagato per stupro. "Grillo parla da padre, ma questo non basta a giustificare tutto. Offende chi denuncia, gioca tra vittime e carnefici, calpesta anni di battaglie per le donne. Il video lascia sgomenti", scrive la conduttrice tv su Twitter. "La giustizia - si legge ancora - farà il suo corso, ma oggi caro Beppe vaffa lo dico io a te. Da donna e da madre".