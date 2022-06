Grindeks amplia la gamma di farmaci generici e di attività sui mercati internazionali

RIGA, Lettonia, 23 giugno 2022 /PRNewswire/- - Grindeks, la principale azienda farmaceutica degli Stati baltici, annuncia i propri obiettivi relativamente a una gamma di espansioni e attività generiche sui mercati internazionali.

Grindeks ritiene di avere grande potenziale nell'ampliamento dell'accesso da parte dei pazienti a farmaci efficaci e di alta qualità per importanti indicazioni terapeutiche: malattie del sistema nervoso centrale, malattie cardiovascolari, diabete e malattie oncologiche. Inoltre, Kalceks, azienda controllata di Grindeks, ha annunciato con convinzione la propria partecipazione alla concorrenza globale nel segmento ospedaliero.

Negli ultimi anni, il gruppo Grindeks è cresciuto rapidamente ed è certo che, a differenza dei leader del mercato farmaceutico globale, è in grado di rispondere in modo rapido e flessibile alle esigenze e alle richieste dei pazienti. L'azienda si è impegnata nei processi di sviluppo di farmaci, nel trasferimento di conoscenze e nello sviluppo continuo di infrastrutture, al fine di espandere un portafoglio di prodotti generici.

Nel 2022, Grindeks prevede di presentare domanda di registrazione per 18 farmaci generici. Kalceks, la società controllata, presenterà domanda di registrazione per 10 farmaci nel segmento ospedaliero.

Anche la produzione di principi farmaceutici attivi è molto importante per il gruppo, poiché incrementa il vantaggio competitivo in termini di indipendenza dai produttori di materie prime. Attualmente l'azienda produce 25 principi attivi farmaceutici molto richiesti. In fase di sviluppo vi sono 46 nuovi principi attivi farmaceutici.

Per garantire la disponibilità dei farmaci di Grindeks e Kalceks per i pazienti, il gruppo ha sviluppato le proprie attività in tutto il mondo. Lo scorso anno, i prodotti Grindeks sono stati esportati in 103 Paesi in tutto il mondo. Oltre agli uffici di rappresentanza e alle filiali già esistenti, quest'anno verranno aperte filiali negli Stati Uniti, in Svizzera e in diversi Paesi dell'Unione europea.

Il Dott. Chim. Juris Hmelnickis, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Grindeks, ha dichiarato: "Non esistono obiettivi irraggiungibili se un'azienda lavora con piena fiducia, mettendo le esigenze dei pazienti al primo posto. Il team di Grindeks ha dimostrato di essere in grado di coordinare i progressi verso un obiettivo comune. Quello che ci contraddistingue è la consapevolezza dell'importanza della nostra missione per la salute dell'umanità. Ci sentiamo chiamati ad aiutare le persone. Inoltre, abbiamo coraggio, conoscenza ed esperienza. L'espansione della gamma di farmaci generici e delle operazioni di Grindeks porterà grandi vantaggi ai pazienti, rendendo i farmaci più accessibili."

Informazioni sul Gruppo Grindeks

Grindeks è un gruppo farmaceutico internazionale le cui principali attività sono la ricerca, lo sviluppo, la produzione e la vendita di prodotti originali, farmaci generici e ingredienti farmaceutici attivi. Nel 2021 il Gruppo ha esportato i suoi prodotti in 103 Paesi.

Il Gruppo Grindeks è composto da JSC Grindeks e dalle sue controllate: JSC Kalceks in Lettonia, JSC Tallinn Pharmaceutical Plant in Estonia, HBM Pharma s.r.o. in Slovacchia, Grindeks Kalceks Lietuva, Grindeks Kalceks Eesti, Grindeks Kalceks USA e Namu Apsaimniekosanas projekti in Lettonia.

I principali gruppi terapeutici di Grindeks sono i farmaci per la cura di malattie cardiovascolari, del sistema nervoso centrale, del cancro e del diabete. Kalceks è specializzata in farmaci per il settore ospedaliero.

La gamma di prodotti comprende i prodotti originali Mildronate® (meldonium) e Ftorafur® (tegafur), farmaci generici e principi farmaceutici attivi.

www.grindeks.eu

