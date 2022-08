Griner condannata, Dennis Rodman: "Andrò in Russia per sostenerla"

Griner è stata condannata questo mese a nove anni in una prigione russa

L'ex star della Nba Dennis Rodman, che sostiene di "conoscere troppo bene Vladimir Putin", ha rivelato a Nbc News la sua intenzione di volare in Russia a sostegno della star della Wnba incarcerata Brittney Griner. Griner è stata condannata questo mese a nove anni in una prigione russa. È stata detenuta in un aeroporto di Mosca a febbraio dopo che i funzionari doganali hanno affermato che all'interno del suo bagaglio erano state trovate bombolette di vaporizzazione con olio di cannabis.