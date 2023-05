Groupama, La casa del futuro per gli italiani: green, sostenibile e sicura

È stata presentata la III edizione dell’Osservatorio “Change Lab, Italia 2030” realizzato da Groupama Assicurazioni che ha come obiettivo quello di indagare i principali trend che entro il 2030 cambieranno le abitudini di vita delle persone. Quest’anno l’indagine ha analizzato il rapporto che lega gli italiani alla propria casa, con un focus sulle principali paure emerse in relazione alle mura domestiche. L’indagine Groupama-Doxa evidenzia come gli italiani abbiano voglia di vivere il tempo libero tra le mura domestiche. Inoltre, sottolinea che la casa del futuro dovrà essere sostenibile, green e sicura.