Gruppo Adecco: risultati completi del quarto trimestre e dell'anno 2022

ANNUNCIO AD HOC ai sensi dell' Art. 53 Regole di quotazione di SIX Swiss Exchange

ZURIGO, 28 febbraio 2023 /PRNewswire/ -- Risultati completi del quarto trimestre e dell'anno 2022

Quota di mercato vincente; forte crescita dei ricavi e margine lordo

PUNTI SALIENTI DEL QUARTO TRIMESTRE

PUNTI SALIENTI DELL'INTERO ANNO

Denis Machuel, CEO di Adecco Group, ha commentato:

«Il gruppo ha avuto una forte conclusione di 2022 mentre abbiamo continuato a promuovere lo slancio del nostro piano di investimento. Abbiamo ottenuto un'eccellente crescita nel quarto trimestre, con Adecco che ha superato significativamente il mercato. La nuova attività combinata di Akkodis ha registrato buoni risultati, superando il suo obiettivo di sinergia per il sistema 2022 e monitorando l'obiettivo per la cattura di sinergie per il 2023. Nell'LHH, la nostra attività di coaching digitale, Ezra, ha registrato una forte crescita, e la nostra attività Career Transition ha ottenuto risultati eccellenti poiché il team rileva con successo la crescente domanda tra un aumento della ristrutturazione aziendale guidata dal settore tecnologico statunitense.

I margini lordi sono stati forti per il trimestre. Il nostro programma di semplificazione, esecuzione e crescita è in fase di avanzamento in tutta l'organizzazione per accelerare l'implementazione della nostra strategia esistente e migliorare le prestazioni sia operative che finanziarie. Siamo molto certi di raggiungere l'obiettivo previsto per la riduzione dei costi. Guardando al futuro, quest'anno siamo concentrati sulla promozione dell'aumento delle quote, con maggiore produttività e redditività in tutte le nostre unità aziendali».

