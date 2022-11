Gruppo Europeo Fiori porta ‘nuovi fiori’ negli addobbi per la camera ardente o la cerimonia del caro defunto

Il fiore è il simbolo del legame e dell’affetto di parenti e amici per il caro defunto. Gruppo Europeo Fiori realizza composizioni floreali personalizzate per essere vicini nel delicato momento del lutto.

Roma, 3 Novembre 2022. Non sempre è facile trovare le parole giuste in circostanze difficili, come per un lutto. La perdita di una persona cara è un momento molto delicato e un modo riguardoso per renderle onore sono i fiori, un messaggio di cordoglio che esprime tutta la vicinanza. Tra le composizioni più comuni ci sono le classiche corone funebri di rose e i tradizionali cuscini, ognuno con il proprio significato. L’azienda Gruppo Europeo Fiori di Roma ha rivoluzionato il settore delle composizioni per i funerali e le cerimonie funebri, abbinando alle classiche tipologie l’uso di “nuovi fiori” da sempre esistiti, ma mai utilizzati per addobbi funebri, come le orchidee o gli anthurium considerati più pregiati.

“Desideriamo riservare sempre un occhio di riguardo al funerale di un familiare o una persona cara, per essere vicini nei momenti difficili e condividere il loro dolore - sottolinea Franco Cirulli, titolare del Gruppo Europeo Fiori (GEF) -. Anche la scelta della tipologia di fiori e la loro combinazione nei colori è importante. Il fiore è un elemento ricco di significato, che indica un’immediata sensibilità e spesso un richiamo allo stile e al gusto del caro defunto. Offriamo corone di fiori, cuscini, copricassa, cuori funebri con fiori misti e verdi, croci floreali e allestimenti unici, che possano rappresentare lo stretto legame di parenti e amici per il caro estinto”.

L’uso dei fiori funebri risale a tempi antichissimi, quando venivano utilizzati per rendere meno gravoso il viaggio nel mondo dei defunti e al tempo stesso per chiedere la protezione degli dei. La stessa corona di fiori aveva un simbolismo evidente nella sua forma circolare: il cerchio, figura geometrica senza inizio né fine, rappresentava l’immortalità. Gruppo Europeo Fiori di Roma si occupa di ogni aspetto dell’allestimento floreale per la camera ardente e le cerimonie funebri. “Realizziamo le nostre composizioni in modo estremamente elegante e curato - specifica Franco Cirulli -, attraverso la ricerca costante di fiori prodotti sia in Italia che all’estero. Fiori particolari e selezionati, che cerchiamo di offrire a prezzi concorrenziali. Ogni realizzazione è fatta su misura, secondo le indicazioni del cliente. Siamo in grado di fornire l’allestimento floreale sia per la camera ardente sia per il luogo in cui si svolgerà la cerimonia religiosa o civile. Garantiamo una consegna entro massimo 48 ore su tutta Roma per 365 giorni all’anno, feste comprese. Si rivolgono a noi sia le onoranze funebri che i privati per specifiche ricorrenze e abbiamo servito anche diverse personalità dello spettacolo”.

Gruppo Europeo Fiori è un’azienda a conduzione familiare, guidata da Franco Cirulli insieme con i figli Francesco e Lorenzo. È specializzata dal 2004 in composizioni floreali.

per i funerali, oltre che addobbi per matrimoni, cerimonie e allestimenti di spazi commerciali quali negozi, centri estetici, hotel, ristoranti. Oggi è un punto di riferimento in tutta la capitale anche grazie all’unicità delle sue composizioni, frutto della dedizione di un’arte tramandata da generazioni.

