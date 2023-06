Gruppo InfoCamere, presentato il Bilancio di Sostenibilità 2022

È stato presentato all'Assemblea di InfoCamere il Bilancio di Sostenibilità 2022, lo strumento che ormai da cinque anni documenta l'impegno del Gruppo per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sdgs) e a supporto del Sistema camerale italiano per favorire la diffusione di azioni positive in chiave di sostenibilità.

“Il 2022 è stato un anno fruttuoso non solo dal punto di vista dei risultati economici e degli investimenti - ha detto il presidente di InfoCamere, Lorenzo Tagliavanti - ma anche per il consolidamento della mission aziendale e per un rinnovato slancio verso l’innovazione, in linea con quanto previsto dai Piani attività e dagli indirizzi strategici approvati dai soci”.

“L’obiettivo del Gruppo per i prossimi anni - ha aggiunto - è quello di affiancare in modo ancora più efficace il Sistema Camerale in un momento storico caratterizzato dalle grandi opportunità legate agli investimenti previsti, a livello nazionale ed europeo, in ambito Pnrr. E’ nostra ferma intenzione continuare a essere parte attiva di questo processo di cambiamento in cui la sostenibilità rafforza la fiducia dei nostri stakeholder, delle comunità di riferimento e delle generazioni future”.

L’attività svolta dal Gruppo InfoCamere - fondata da sempre su tre pilastri: semplificazione, digitalizzazione e attestazione - ha supportato e supporterà ancora di più il tessuto imprenditoriale italiano, favorendo il suo rapporto con la Pubblica amministrazione secondo le direttrici dello sviluppo sostenibile e mettendo a disposizione del Sistema, in questa fase di transizione digitale, i propri asset tecnologici, che vedranno importanti evoluzioni anche nel corso del 2023.

Al 31 dicembre 2022, il Gruppo ha distribuito un valore economico di circa 113,2 milioni di euro rafforzando le iniziative e i programmi di sostenibilità a beneficio del capitale umano e dell’ambiente. Sono proseguiti i programmi di incentivazione all’utilizzo sostenibile delle risorse energetiche e naturali e alla riduzione delle emissioni gas effetto serra. Nel 2022, l’energia prodotta per autoconsumo è stata pari a circa 182.789 kWh, consentendo un abbattimento delle emissioni di 83.000 kg di CO2 equivalenti. Sempre nel 2022 si è avuto il rinnovo della certificazione Iso 14001 e dell’attestato Emas e la conferma della presenza di InfoCamere nelle classifiche dei principali award di sostenibilità ('Leader della sostenibilità 2022' e 'Le 100 Aziende più attente al Clima 2022'). Nell’esercizio sono stati ulteriormente implementati investimenti per lo sviluppo delle competenze (circa 25.434 ore di formazione, +6% rispetto al 2022) e ampliato il programma di welfare aziendale, sempre più diversificato con iniziative a supporto della genitorialità, diversità, benessere e work-life balance dei lavoratori.

Il Bilancio di Sostenibilità 2022 ha ottenuto la certificazione da parte di una società di revisione esterna, un importante traguardo espressione della volontà del Gruppo di fornire, pur non essendo soggetto obbligato, una rendicontazione certificata dei propri impatti e del proprio impegno sulle tematiche Esg.