Gruppo San Marco, la scelta ideale per l’acquisto e manutenzione di piscine e arredo da giardino

Milano, 22 giugno 2023 - Attiva da oltre vent’anni a Soleto, in Salento, Gruppo San Marco (www.grupposanmarco.eu) è un’impresa italiana specializzata nella vendita online di piscine fuori terra e interrate, arredo per interni ed esterni e articoli per il riscaldamento. Dispone di un’offerta dedicata a clienti privati, aziende e grossisti e di ampi spazi riservati alla logistica e all’esposizione. Non a caso, è riconosciuta a livello internazionale grazie ad una consolidata attività di e-commerce.

Il progetto imprenditoriale di Gruppo San Marco si fonda su tre imprescindibili valori: partecipazione, fiducia e soddisfazione. Il team aziendale è formato da professionisti, capaci di offrire un puntuale riscontro ad ogni esigenza dei clienti. Dalla fase di selezione al post-vendita, gli esperti sono accessibili in ogni momento (tramite numero di telefono, e-mail, form e chat online), così da assicurare un’esperienza d’acquisto completa, chiara, semplice e rilassata.

Per ciò che riguarda i prodotti, i settori sui quali l’impresa ha focalizzato il proprio interesse sono l’arredo interno ed esterno, le piscine e gli accessori e il riscaldamento. Nell’ambito delle alternative s’incontrano piscina fuori terra o interrata, espressione di brand celebri e autorevoli, come Gre, Hayward, Fluidra e Dolphin. A ciò si uniscono molteplici accessori, come robot per piscina e pulitori per piscine, pompe di calore, scalette e trampolini.

Senza scordare i prodotti a marchio San Marco, come le piscine fuori terra, già vendute e apprezzate da tantissimi clienti. Spazio anche ad arredi, quali sanitari e specchi per il bagno, ombrelloni, tavoli, gazebi e barbecue, nonché agli articoli di riscaldamento, come stufe a pellet, caldaie, camini e tubi per canne fumarie. Il valore aggiunto offerto? È sicuramente la qualità dei materiali, l'esperienza e la personalizzazione.

Le spedizioni sono sempre gratuite (ad esclusione del servizio “Consegna al piano con disimballo, posizionamento e ritiro imballi”). Sono effettuate da corrieri autorevoli e in Italia si realizzano in 2-10 giorni lavorativi. Quanto alle modalità di transazione, è possibile scegliere tra PayPal, carta di credito, bonifico bancario, a rate con Oney e Soisy, oppure finanziamento con Sella Personal Credit. È anche prevista l’opportunità di effettuare ordini telefonici.

A conferma della soddisfazione degli acquirenti giungono le oltre 6.400 recensioni verificate da Trusted Shops. Tempestività nelle consegne, qualità dei prodotti e prezzi concorrenziali sono le caratteristiche che incrementano il livello di soddisfazione e la fidelizzazione della clientela.

A ciò si uniscono importanti attestati, rilasciati da autorevoli enti di ricerca. Gruppo San Marco, infatti, è stato selezionato tra i 750 migliori e-commerce d’Italia 2021/2022 e 2022/2023 dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza e il suo Media Partner La Repubblica Affari & Finanza. È inoltre presente nello studio “I Campioni della Crescita 2023”, sempre stilato da ITQF e La Repubblica A&F.

Gruppo San Marco, infine, è attivo sui principali social media: Facebook, YouTube, Twitter, e Pinterest. Grazie a questi canali, offre al pubblico video tutorial sul montaggio e sulla manutenzione delle piscine, nonché suggerimenti preziosi.

