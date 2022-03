Gualtieri: "Valutiamo misure su risparmio energetico, domani riunione con Acea"

‘’Stiamo analizzando la questione, domani terremo una riunione in Campidoglio con Acea e assessori sul risparmio energetico. Io penso che sia giusto cercare strategia di risparmio energetico in un momento come questo ma preferisco pronunciarmi sulle specifiche misure dopo le verifiche tecniche. Tutti i cittadini possono fare la loro parte indipendentemente dalle scelte che faranno le istituzioni pubbliche’’. Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri nella conferenza stampa sull’accordo con Terna e Regione Lazio sull’ammodernamento della rete elettrica della Capitale.