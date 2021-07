Guarda Le rane di Aristofane dal vivo dall'antico teatro di Epidauro, in Grecia

- Streaming al pubblico di tutto il mondo il 10 luglio, alle 21:00 (GMT +3)

- Capolavoro comico, Le rane, dell'acclamata regista Argyro Chioti, durerà 1 ora e 45 minuti

- Lo spettacolo si svolgerà all'interno del sito archeologico del Tempio di Asclepio, famoso per la sua acustica, simmetria e bellezza

ATENE, Grecia, 6 luglio 2021 /PRNewswire/ -- Mentre il mondo è ancora alle prese con la pandemia e sta esplorando nuovi modi per rivitalizzare il teatro nell'era COVID-19, Il Festival Epidauro di Atene invita il pubblico internazionale al teatro più bello del mondo antico per una trasmissione dal vivo del capolavoro comico di Aristofane Le rane, dall'acclamata regista Argyro Chioti nel suo debutto nell' antico teatro dell'Epidauro. L'opera comprende un cast stellare di rinomati attori teatrali greci e un'esibizione musicale sorprendentemente originale.

Dopo lo streaming dal vivo di grande successo de I Persiani del Teatro Nazionale Greco, visto da oltre 100.000 spettatori in tutto il mondo, Le rane sarà trasmesso dal vivo il 10 luglio alle 21:00 Atene (GMT +3), con il sostegno del Ministero Greco della Cultura e dello Sport, in collaborazione con Google Grecia. L' esibizione sarà disponibile in tutto il mondo (ad eccezione della Grecia) ed esclusivamente tramite livefromemxaurus.gr e al canale YouTube ufficiale del Festival, il Festival Epidauro di Atene , gratuitamente, anche se le donazioni sono benvenute. Lo spettacolo sarà in greco, con sottotitoli in inglese, e durerà circa 1 ora e 45 minuti.

Scritto nel 405 A.C., alla fine dell'Età d'Oro di Pericle, Le rane sono uno dei capolavori senza tempo e più amati di Aristofane. L'opera teatrale affronta la discesa del dio Dioniso nell'Oltretomba, dove intraprende una ricerca per riportare il miglior poeta tragico nel mondo dei vivi, nel tentativo di riportare il teatro al suo antico splendore. Grazie a questa commedia, culminata in una scena iconica di "duello" poetico tra Eschilo ed Euripide, Aristofane fornisce una testimonianza tagliente sui valori politici falliti del suo tempo. Un delizioso gioiello di uno scrittore il cui lavoro rimane sempre attuale.

