Guarneri (Unilever): "Senza prevenzione non c’è salute orale"

“Mentadent dal 1980, in collaborazione con Andi, ha lanciato l’iniziativa del mese della prevenzione dentale. È alla base del nostro posizionamento di marca ma anche della nostra missione sociale. La prevenzione è fondamentale in tutti gli ambiti della vita, in tutti gli ambiti medici, ma soprattutto nell’igiene orale perché senza prevenzione non c’è salute orale. Mentadent nel corso degli anni, in collaborazione con Andi, ha fornito strumenti, visite e tutto il sostegno alla popolazione italiana per riuscire a passare questo concetto di prevenzione”. Così Fulvio Guarneri, Presidente Unilever Italia, in occasione dell’inizio del mese dedicato alla prevenzione dentale.

L'iniziativa lanciata da Andi (Associazione nazionale dentisti italiani) e Mentadent nel corso della sua storia ha garantito oltre un milione di visite e migliaia di consulenze grazie ai medici odontoiatri volontari Andi. L’avvento del Covid ha sicuramente influito sulle abitudini degli italiani anche in merito alla prevenzione dentale, ma Andi e Mentadent hanno comunque sempre garantito il loro supporto. “Negli ultimi due anni, soprattutto in questo periodo di pandemia, ci siamo focalizzati sulle categorie più fragili che hanno difficoltà a recarsi in studio - prosegue Guarneri -. Abbiamo fatto una serie di iniziative, in collaborazione con Andi, per rendere per loro molto più semplice la fruizione dello studio dentistico”.