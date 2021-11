L'annuncio del presidente e ceo, Marco Bizzarri: "Non c'è più ragione di stare fuori dalle fashion week, pronti a rientrare in calendario"

Gucci torna a sfilare a Milano. La griffe della doppia G parteciperà alle sfilate di febbraio e di settembre in calendario l'anno prossimo durante la fashion week meneghina. Ad annunciarlo è stato il presidente e ceo del gruppo, Marco Bizzarri, durante il Fashion Summit di Pambianco e Pwc in corso a Palazzo Mezzanotte, dove ha parlato del ritorno della maison nel capoluogo lombardo con una prima sfilata che si terrà a febbraio 2022 e altri due show unificati che Gucci presenterà in primavera inoltrata e a settembre 2022.

"Oggi non c'è più ragione di stare fuori dalle fashion week - ha detto Bizzarri -. Siamo nelle condizioni di riprendere ciò che era prima della pandemia". Quanto ai tempi delle sfilate, ha rimarcato "ogni marchio avrà l'autonomia di poter scegliere ciò che vuole. Con Aria ad aprile, con Love Parade a Los Angeles, non c'è più ragione di stare fuori. Per questo siamo pronti a rientrare nel calendario della fashion week di febbraio e con altri due show unificati che Gucci presenterà in primavera inoltrata e a settembre 2022".