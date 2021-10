Guerini a Bruxelles: "Per Ue momento storico"

"Siamo in un momento per molti aspetti storico per l'Unione Europea, poiché finalmente si sta riconoscendo nella dimensione della sicurezza e della difesa un tassello fondamentale nella costruzione di un'Unione maggiormente in grado di competere sulla scena mondiale, attraverso una maggiore autonomia strategica". Così il ministro della Difesa Lorenzo Guerini nella due giorni a Bruxelles a cui ha affrontato, tra i tanti temi, anche la questione Afghanistan e l'Iraq.