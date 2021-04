"Guerra diffida Report dal pubblicare chat su piano pandemico"

"Ranieri Guerra diffida Report dal pubblicare le chat sul rapporto dell’Oms". Lo scrive il programma condotto da Sigfrido Ranucci sulla propria pagina Facebook, nella giornata in cui andrà in onda la puntata che riguarda, fra le altre cose, proprio l'esperto italiano dell'Organizzazione mondiale della sanità indagato dalla procura di Bergamo per false dichiarazioni sul mancato aggiornamento del piano pandemico dell'Italia.

"Tramite il suo legale prof. Roberto De Vita, Ranieri Guerra - si legge ancora sui profili social della trasmissione - diffida Report dalla pubblicazione di atti e documenti ritenuti 'gravemente lesivi dei diritti del Dr. Ranieri Guerra, della sua reputazione personale e professionale e del suo ruolo quale funzionario dell’Oms". La nuova puntata andrà in onda questa sera alle 21.15 su Rai3.