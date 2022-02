Guerra in Ucraina, Biden: "Avanti con sanzioni devastanti contro la Russia"

Nelle scorse ore "ho incontrato i miei omologhi del G7 per discutere dell'attacco ingiustificato del presidente Putin all'Ucraina e abbiamo deciso di andare avanti con pacchetti devastanti di sanzioni e altre misure economiche per chiedere conto alla Russia. Siamo con il popolo coraggioso dell'Ucraina". Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, in un tweet.

Joe Biden ritarda il suo nuovo intervento oggi alla Casa Bianca sull'attacco della Russia all'Ucraina. Il presidente parlerà alle 13.30, le 19.30 in Italia, rendono noto dalla Casa Bianca che prima aveva dato le 12.30 come orario.