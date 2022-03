Guerra in Ucraina, Biden: "Uso armi chimiche Russia vera minaccia"

"Credo che sia una vera minaccia". Così Joe Biden ha risposto ai giornalisti che gli hanno chiesto, mentre lasciava la Casa Bianca per partire alla volta di Bruxelles, quanto sia alto il rischio dell'uso di armi chimiche da parte della Russia nella guerra in Ucraina.

Riguardo poi al messaggio che intende portare ai leader che incontrerà domani, il presidente Usa ha risposto: "Tutto quello che devo dire, lo dirò quando sarò arrivato".

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha messo in guardia il presidente russo Vladimir Putin contro il ricorso ad armi chimiche o biologiche. Rispondendo a una domanda in merito, il portavoce del governo Steffen Hebestreit ha chiarito che Scholz "lo ha messo in guardia nel corso di una conversazione diretta", ed ha poi precisato di non avere da condividere "alcuna ulteriore conseguenza di cui si è discusso".

"Ho ricevuto informazioni riguardo al fatto che la Russia si sta preparando ad usare armi chimiche, compreso il gas sarin" ha detto oggi Volodymyr Zelensky nel discorso al Parlamento giapponese, evocando il ricordo dell'attacco condotto nel marzo 1995 dalla setta Aum Shinrikyo con il gas sarin nella metropolitana di Tokyo, che provocò la morte di 14 persone e il ferimento di migliaia, secondo quanto riporta il Japan Times.