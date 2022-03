Guerra in Ucraina, "da Russia serie minacce a impianti nucleari"

L'allarme dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica

Guerra Ucraina Russia, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (Aiea) lancia l'allarme di un aumento di probabilità di un incidente nucleare con ripercussioni internazionali sulla scia dell'invasione di Putin. Le azioni della Russia in Ucraina hanno "causato e continuano a porre minacce serie e dirette alla sicurezza degli impianti" nucleari, di cui i russi hanno preso il controllo, e del "loro personale civile". Secondo i diplomatici, solo la Russia e la Cina hanno votato contro la risoluzione del consiglio dei governatori dell'Aiea, con 26 voti a favore e cinque astensioni.

Secondo l'Aiea, le truppe russe hanno messo in sicurezza l'area intorno all'impianto nucleare di Zaporizhzhia, la più grande centrale nucleare in Ucraina. L'impianto stesso è quindi sotto il controllo russo secondo l'Aiea, anche se è ancora gestito dal personale ucraino sotto la supervisione di Kiev. Inoltre, i soldati russi hanno preso l'impianto di Chernobyl. Altri due impianti che immagazzinano scorie nucleari sono stati danneggiati nel corso dei combattimenti, anche se non c'è stato rilascio di radiazioni radioattive.