''Dolore e vergogna''. Questi i sentimenti che ha detto di provare il premio Nobel per la pace Dmitry Muratov, giornalista russo direttore della Novaya Gazeta, per l'attacco russo all'Ucraina. Ha poi accusato Putin di "giocare con un pulsante nucleare come se fosse il portachiavi di un'auto costosa". Muratov ha annunciato che pubblicherà ''in russo e ucraino la prossima edizione di Novaya Gazeta".