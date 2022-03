Guerra in Ucraina, Russia: "Missione pace Nato sarebbe pericolosa e sconsiderata"

Guerra Ucraina-Russia, l'invio di una missione di peacekeeping della Nato in Ucraina sarebbe una decisione "sconsiderata ed estremamente pericolosa" data l'attuale situazione sul terreno. E' l'avvertimento lanciato oggi dal portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, secondo il quale una simile azione da parte dell'Alleanza atlantica comporterebbe "conseguenze evidenti e difficili da revocare". Le parole di Peskov, pronunciate in una conferenza stampa e rilanciate dall'agenzia Interfax, giungono dopo che il governo polacco ha annunciato nei giorni scorsi che proporrà formalmente alla Nato l'invio di una missione di pace in Ucraina.

"È in corso un'operazione militare speciale e qualsiasi contatto tra le nostre truppe e le truppe della Nato potrebbe avere conseguenze difficili da riparare", ha affermato il portavoce del Cremlino.