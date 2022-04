Guerra schiaccia economia Ucraina, banca mondiale: pil -45% nel 2022

La guerra in Ucraina e le sanzioni contro la Russia stanno colpendo le economie di tutto il mondo. Il peso maggiore a livello macroeconomico dovranno sopportarlo i mercati emergenti e i paesi in via di sviluppo nella regione dell'Europa e dell'Asia centrale secondo l'ultimo aggiornamento economico della Banca mondiale. Secondo le stime il pil dell'Ucraina in particolare si diminuirà del 45,1% nel 2022, mentre il prossimo anno l'economia del Paese dovrebbe riprendersi ma solo del 2,1%, secondo il rapporto.