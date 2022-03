Guerra Ucraina, a Chernihiv nessuna tregua in attacchi Russia

Non c'è stata alcuna tregua degli attacchi russi su Chernihiv nonostante la promessa fatta ieri durante i negoziati in Turchia di ridurre drasticamente le operazioni militari nella zona che si trova a 150 chilometri a nord est di Kiev. Lo ha dichiarato il governatore di Chernihiv Viacheslav Chaus sul suo canale Telegram. "Crediamo (alla promessa russa, ndr)? Certo che no", ha scritto Chaus, dicendo che le forze russe hanno "effettuato attacchi contro Nizhyn, compresi attacchi aerei, e per tutta la notte hanno colpito Chernihiv".