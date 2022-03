Guerra Ucraina, Aiea: ripristinata elettricità centrale nucleare Chernobyl

La centrale faceva affidamento su generatori diesel di emergenza per l'energia dal 9 marzo

E' stata ripristinata la fornitura di elettricità alla centrale nucleare di Chernobyl, nel nord dell'Ucraina. Lo ha reso noto l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), spiegando che ''gli specialisti ucraini sono riusciti a riparare una delle due linee danneggiate che collegano l'impianto alla rete elettrica". La centrale faceva affidamento su generatori diesel di emergenza per l'energia dal 9 marzo dopo che le sue linee di alimentazione erano state danneggiate durante i combattimenti. Ora i generatori diesel sono stati spenti, ma non è chiaro "se sarà possibile riparare la seconda linea elettrica ad alta tensione".