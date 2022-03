Scendono al fianco delle comunità colpite dalla guerra in Ucraina i tennisti Daniil Medvedev e Elina Svitolina. "Chiedo la pace per tutti i bambini, non dovrebbero mai smettere di sognare", scrive il tennista russo Medveded. L'ucraina Svitolina ha annunciato che donerà i soldi che guadagnerà nei suoi prossimi tornei per aiutare il suo Paese.