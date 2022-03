Guerra Ucraina, ambasciatore Cina in Usa: "Non diamo assistenza militare a Russia"

Nessuna assistenza militare della Cina alla Russia. Ad affermarlo, intervistato dalla tv Usa Cbs, è l'ambasciatore della Cina negli Stati Uniti, Qin Gang. Rispondendo a una domanda della giornalista che gli chiedeva se Pechino inviasse soldi o armi alla Russia, l'ambasciatore ha spiegato: "C'è una disinformazione sulla Cina che fornisce assistenza militare alla Russia. La respingiamo". "Quello che la Cina sta facendo - ha aggiunto - è inviare cibo, medicine, sacchi a pelo e latte artificiale... non armi e munizioni a nessuna delle parti in causa. Siamo contrari a una guerra, come ho detto, sai, faremo di tutto per attenuare la crisi", ha sottolineato Qin Gang.

"Cina e Russia hanno rapporti di fiducia - ha poi rimarcato - E' stato costruito nel corso di molti anni. Si è visto su molte questioni. Abbiamo confini condivisi per oltre 4.000 chilometri e abbiamo molti interessi in comune. Questa relazione di fiducia con la Russia ci dà una posizione unica negli sforzi internazionali per i colloqui di pace".

La Cina, ha rilevato l'ambasciatore cinese negli Stati Uniti, "ha una normale cooperazione commerciale, economica, finanziaria, energetica con la Russia". Con la Russia, ha aggiunto, "vogliamo relazioni amichevoli e di buon vicinato".

Pechino, ha poi sottolineato, "continuerà a promuovere colloqui di pace e sollecitare un cessate il fuoco immediato. La condanna da sola non aiuta. Abbiamo bisogno di saggezza. Abbiamo bisogno di coraggio e abbiamo bisogno di una buona diplomazia". La Cina, ha rilevato ancora l'ambasciatore Qin Gang, "ha buone relazioni con la Russia, ha buone relazioni con l'Ucraina e la Cina mantiene strette comunicazioni con gli Stati Uniti e con l'Europa. Consentono alla Cina di raggiungere tutte le parti interessate dalla crisi. La Cina può aiutare ad una soluzione pacifica della crisi".