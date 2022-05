Guerra Ucraina, Bbc identifica oltre 3mila soldati Russia uccisi

Quanti sono i soldati russi rimasti uccisi nell'invasione dell'Ucraina? Per il momento la Bbc in russo ha compilato una lista di 3.052 nomi, con un'alta percentuale di ufficiali, attorno al 20%.

L'elenco è stato compilato sulla base di fonti aperte e conversazioni con le famiglie dei caduti. I giornalisti della Bbc hanno trovato tombe recenti in 11 cimiteri in diverse parti della Russia. Non tutte le lapidi dicevano che i soldati erano morti in Ucraina, ma le foto di uomini in uniforme e le corone di fiori con la scritta "ministero della difesa" sono state considerate indicazioni sufficienti. Fra i morti si riscontra circa un 20% di ufficiali, in linea con le valutazioni dei servizi britannici che parlano di "perdite schiaccianti" fra i graduati.

L'ultimo dato diffuso dalla Russia sulle perdite in Ucraina risale al 25 marzo, con un bilancio di 1.351 soldati uccisi. I servizi britannici hanno fatto la stima di 15mila soldati russi uccisi entro la fine di maggio, mentre gli ucraini parlano di oltre 30mila morti fra i militari russi.