Non ci sono vittime e danni ma due villaggi sono stati evacuati

Il governatore della regione russa di Belgorod, Vyacheslav Gladkov, ha denunciato un bombardamento dall'Ucraina che avrebbe colpito il villaggio di Spodaryushino. Non ci sono state vittime e non ci sono stati danni, ma il villaggio, insieme al vicino Bezymeno, è stato evacuato, ha precisato. Per proteggere i due centri, sono stati chiamati i cosacchi e volontari della Guardia del popolo.