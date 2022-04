Guerra Ucraina, Biden: "A Kramatorsk ennesima atrocità Russia, indagheremo"

"Continueremo a consegnare armi per aiutare l'Ucraina a difendere il proprio Paese"

''L'attacco a una stazione ferroviaria ucraina è l'ennesima orribile atrocità commessa dalla Russia, che ha colpito i civili che stavano cercando di evacuare e mettersi in salvo''. Così il presidente americano Joe Biden ha condannato l'attacco missilistico a Kramatorsk.

''Continueremo la nostra assistenza alla sicurezza e a consegnare armi per aiutare l'Ucraina a difendere il proprio Paese. E, insieme ai nostri alleati e partner, sosterremo gli sforzi per indagare su questo attacco mentre documentiamo le azioni della Russia'', ha aggiunto Biden.

''Oltre alle armi prodotte negli Stati Uniti, abbiamo anche lavorato per facilitare il trasferimento di capacità dai nostri alleati e partner in tutto il mondo'' all'Ucraina, ha scritto su Twitter il presidente degli Stati Uniti, dicendo di voler ''ringraziare il governo slovacco per aver fornito un sistema di difesa aerea S-300 all'Ucraina''.