Guerra Ucraina, Biden a Xi: "Conseguenze se Cina fornirà sostegno a Russia"

Nella sua telefonata con il presidente cinese Xi Jinping, il presidente americano Joe Biden ha avvertito la controparte delle "implicazioni e le conseguenze se la Cina fornirà supporto materiale alla Russia" nell'invasione all'Ucraina e "sottolineato il suo sostegno per una soluzione diplomatica della crisi". E' quanto si legge nel comunicato diffuso dalla Casa Bianca dopo la telefonata odierna fra i due leader.

"La conversazione si è incentrata sull'invasione non provocata della Russia in Ucraina. Il presidente Biden ha esposto le vedute degli Stati Uniti, alleati e partner su questa crisi. Il presidente Biden ha dettagliato i nostri sforzi per prevenire e poi rispondere all'invasione, compresa l'imposizionedi costi alla Russia. Ha descritto le implicazioni e le conseguenze se la Cina fornirà supporto materiale alla Russia mentre sta conducendo brutali attacchi contro le città e i civili ucraini. Il Presidente ha sottolineato il suo sostegno per una soluzione diplomatica della crisi", si legge nel comunicato.

Durante la loro telefonata, i presidenti hanno "convenuto sull'importanza di mantenere aperte le linee di comunicazione, per gestire la comunicazione fra i nostri due paesi". "I due leader - continua il comunicato - hanno incaricato i loro team dei seguiti della conversazione di oggi nel periodo critico che ci attende".