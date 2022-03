Guerra Ucraina, Biden: "Russia sta valutando possibili cyber attacchi contro Usa"

"Momento cruciale per accelerare il nostro lavoro per migliorare la nostra cybersecurity"

Joe Biden rinnova l'allarme sul rischio di "possibili attacchi informatici della Russia contro gli Stati Uniti". In una dichiarazione diffusa dalla Casa Bianca, il presidente afferma che "la mia amministrazione rinnova l'allarme sulla base dell'evolversi dell'intelligence riguardo al fatto che il governo russo sta esplorando possibili cyber attacchi". Biden sottolinea come questi attacchi possano essere considerati da Mosca "una risposta ai costi economici senza precedenti che stiamo imponendo alla Russia insieme ad alleati e partner. Questo fa parte del modo di operare della Russia".

Per questo, sottolinea il presidente, "questo è un momento cruciale per accelerare il nostro lavoro per migliorare la nostra cybersecurity e rafforzare la nostra resilienza nazionale", esortando il settore privato anche a rafforzare le proprie difese.

"La mia amministrazione continuerà ad usare ogni strumento a sua disposizione per impedire, bloccare e se necessario rispondere a cyber attacchi contro le nostre infrastrutture critiche", prosegue la dichiarazione di Biden, evidenziando che il "governo federale non può difendere da solo da questa minaccia". E ricorda che "la maggior parte delle infrastrutture critiche è di proprietà e nel controllo del settore privato", aggiungendo che questi "operatori devono accelerare gli sforzi per chiudere le loro porte digitali".