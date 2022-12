Usa "preoccupati per escalation"

"Siamo stati coerenti sulle nostre preoccupazioni per una escalation", ha spiegato il portavoce della Sicurezza nazionale Usa, John Kirby. "Non li abbiamo incoraggiati a farlo", ha aggiunto, riferendosi ai raid dei droni contro due basi aeree russe attribuiti a Kiev. La stessa chiarezza, ha aggiunto, è stata espressa dagli Usa all'Ucraina in relazione alla responsabilità sui sistemi d'arma.