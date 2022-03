Guerra Ucraina-Russia, la situazione per i lavoratori e per le imprese del comparto "è veramente critica". A lanciare l'allarme è Confindustria Ceramiche nel corso di un'audizione alla Camera in cui parla di "prospettive sconfortanti" perché "il conflitto ha fatto schizzare il costo dell'energia e tagliato la materia prima per eccellenza: l'argilla".