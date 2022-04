Guerra Ucraina, Di Maio: "Esercito Russia causa orrori, smetterla di dubitare"

Guerra Ucraina-Russia, "questi sono gli orrori che sta causando l'esercito russo in Ucraina" e "dobbiamo smetterla di dubitare di questi orrori". Così il ministro degli Esteri, Luigi di Maio, intervenendo a Diario di guerra su Rete4, nel giorno dell'attacco alla stazione di Kramatorsk.

"Questa guerra deve finire il prima possibile" e "in queste ore e in questi giorni stiamo lavorando a una conferenza di pace" ha detto Di Maio. Ma Vladimir Putin, ha aggiunto il ministro degli Esteri, "ha dimostrato che non vuole la pace, il suo esercito continua con allucinanti azioni di orrore e di morte, ed è anche per questo che lo stiamo colpendo con le sanzioni perché gli dobbiamo togliere i soldi per finanziare quella guerra, altrimenti questa guerra continuerà all'infinito".

L'Italia, ha sottolineato Di Maio, "continua a premere" per un cessate il fuoco in Ucraina, che consenta l'evacuazione dei civili. E' necessario prepararsi per una guerra che "non finirà subito", ha affermato il ministro degli Esteri.

L'Italia, ha poi spiegato, mantiene un "canale aperto" con la Russia, come dimostra la telefonata tra il premier Mario Draghi e il presidente russo Vladimir Putin. Quanto all'espulsione di 30 funzionari dell'ambasciata russa in Italia, il titolare della Farnesina ha ribadito che si è trattato di una decisione a tutela della nostra "sicurezza nazionale", ma questo "non è incompatibile" con la ricerca della pace.

Parlando del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Di Maio ha detto che "ha fatto delle aperture clamorose", "aperture enormi", mentre Vladimir Putin "continua ad avanzare con carri armati e missili". Il presidente ucraino "ha detto 'l'Ucraina non entra più nella Nato e siamo pronti a un accordo sulla neutralità', ha detto che è pronto a discutere su Crimea e Donbass - ha affermato Di Maio - Zelensky ha fatto delle aperture enormi, partendo dal presupposto che è stato eletto dal popolo ucraino e il Paese è degli ucraini e Putin l'ha invaso, e nonostante queste aperture Putin continua ad avanzare con carri armati e missili".