Guerra Ucraina, Di Maio: "Raggiungere una tregua umanitaria è una priorità"

"Come Ue dobbiamo continuare a sanzionare il governo di Putin per colpire l'economia russa"

"Ad Antalya, in Turchia, ho incontrato il Segretario Generale della Nato Stoltenberg, con lui ho condiviso le nostre preoccupazioni. Le bombe russe esplodono anche nell'ovest dell’Ucraina, continuano a morire bambini e donne. Secondo le autorità ucraine, è stato colpito anche un asilo nido. Adesso anche quei pochi corridoi umanitari esistenti potrebbero essere interrotti". A scriverlo, su Facebook, è il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

"Per questo - aggiunge - il nostro impegno prosegue incessante, raggiungere una tregua umanitaria è la priorità. Ne ho discusso anche con l’Alto Commissario ONU per i Rifugiati Filippo Grandi e con il Presidente del Comitato Internazionale della Croce Rossa Peter Maurer, presenti in Turchia. L'Italia ha già destinato 110 milioni di euro al popolo ucraino e inviato circa 20 tonnellate di beni di prima necessità. Tanto altro faremo nelle prossime ore".

"Nel frattempo come Ue dobbiamo continuare a sanzionare il governo di Putin per colpire l'economia russa e limitare il finanziamento a un esercito che sta seminando terrore in Ucraina", sottolinea di Maio. "L’Ue è una grande forza pacifista che difende i suoi cittadini, questa la strada da seguire per fermare la guerra"