Guerra Ucraina, "attacco missilistico a Leopoli"

Leopoli sarebbe stata colpita da almeno un missile. Lo riporta Kyiv Independent. In precedenza in un tweet il sindaco città ucraina, Andriy Sadovyi, aveva chiesto ai cittadini "per favore rimanete nei rifugi". Fonti di stampa ucraina riferiscono anche di esplosioni a Odessa.

Secondo giornalisti Cnn presenti a Leopoli, si sono sentite diverse esplosioni a est, sud e ovest del centro della città. Uno di questi siti è vicino al centro cittadino. Una colonna di fumo nero si alza da un altro punto, più lontano. Il maggior incendio si trova a ovest del centro. Dopo le esplosioni, riferisce ancora il sito dell'emittente, il traffico nelle strade si è immediatamente fermato.

"A seguito dell'attacco missilistico, due sottostazioni elettriche sono state danneggiate. Non c'è elettricità in una parte della città" scrive su Twitter il sindaco di Leopoli.

TRANSNISTRIA - Intanto lo Stato Maggiore delle forze armate ucraine rivela che le famiglie degli ufficiali russi si stanno preparando per l'evacuazione dallo stato separatista non riconosciuto della Transnistria. L'indicazione fa temere un allargamento del conflitto.