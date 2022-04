Guerra Ucraina, fonti Kiev: "A Mariupol russi riesumano corpi nei cortili"

Gli occupanti non permetterebbero inoltre di seppellire i corpi delle persone uccise

A Mariupol i russi avrebbero iniziato la riesumazione dei corpi seppelliti nei cortili delle case. Lo riporta la fonte ucraina Mariupol Rada, che cita alcune comunicazioni fatte al consiglio comunale da cittadini che si trovano ancora in città. Inoltre, secondo quanto riporta il canale informativo ucraino, gli occupanti non permetterebbero di seppellire i corpi delle persone uccise, mettendo un sorvegliante in ogni cortile. Il motivo della riesumazione è al momento sconosciuto.