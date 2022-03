Guerra Ucraina, fonti Pentagono: "Forze Russia in difficoltà"

A quasi un mese dall'inizio della guerra con l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, le forze russe hanno evidenti difficoltà per problemi logistici e di rifornimento, con mancanza di cibo e di carburanti. Lo rendono noto fonti del Pentagono che, riporta la Cnn, sottolineano che "anche per quanto riguarda l'equipaggiamento personale di parte delle truppe stanno avendo problemi. Abbiamo raccolto informazioni riguardo a militari che non possono combattere a causa dei geloni" provocati dalla mancanza di un equipaggiamento adeguato al freddo.

Durante un briefing con i giornalisti, un alto ufficiale del Pentagono ha detto che il Wagner Group, la forza paramilitare privata russa, è "attivo" in Ucraina, aggiungendo che invece gli Usa non hanno indicazioni che foreign fighter "siano arrivati nel Paese" dalla Siria o altri posti. Le fonti del Pentagono spiegano che ci sono "indicazioni tangibili" del fatto che il principale problema della Russia al momento sia quello dei rifornimenti ed è impegnata in "discussioni e sta facendo piani per assicurarsi i rifornimenti ed anche i rinforzi".