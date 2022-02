Manca poco all'occupazione di Kiev da parte delle truppe russe. La capitale è praticamente circondata. Secondo il ministero della Difesa ucraino "Sabotatori" russi sono stati localizzati nel distretto di Obolon nella zona nord della città. L'agenzia Dpa sottolinea come si tratti di informazioni che non possono essere verificate in modo indipendente. "L'Ucraina è rimasta da sola", dice il presidente ucraino Vladimir Zelensky.