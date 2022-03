Guerra Ucraina, generale Jean: "Senza arma nucleare Europa non è autonoma"

"Ora che la guerra è tornata in Europa", con l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, sul versante della difesa serve un cambio di passo. "La difesa europea senza armi nucleari non può essere difesa. L'Europa ha rinunciato ad avere armi nucleari, ma senza armi nucleari non ci si può difendere, quindi va bene la difesa europea per la Libia, per il Sahel e il Mediterraneo orientale, ma di fronte alla Russia è una barzelletta" dice all'Adnkronos il generale Carlo Jean, presidente del Centro Studi di Geopolitica Economica, secondo il quale senza l'arma nucleare non si ha un'autonomia della difesa europea dagli Stati Uniti: "Concorriamo con forze convenzionali, ma di fronte alla minaccia nucleare dobbiamo ricorrere agli Usa".

Arrivare al 2% del Pil per le spese militari significa per l'Italia "rispettare la parola data - ricorda il generale Jean - visto che nel summit atlantico ci siamo impegnati su questo, anche per garantirci la protezione americana".

"Finora siamo stati consumatori anziché produttori di sicurezza e anche agli americani andava bene, ci hanno guadagnato in presenza politica e nel sostegno degli europei su vari fronti", sottolinea il generale Jean secondo il quale però serve un cambio di passo "ora che la guerra è tornata in Europa".

"Il discorso di Putin è propaganda di guerra" afferma il generale Jean all'indomani del discorso del presidente russo. "Sicuramente Putin ha preso grosse sberle in Ucraina e continua a prenderle. Il suo esercito non è nelle condizioni di occupare l'Ucraina perché manca di fanteria tanto che deve ricorrere ai ceceni e cerca di convincere i bielorussi. Ma tutto ciò non è sufficiente per soverchiare la difesa ucraina" dice all'Adnkronos.

"La resistenza ucraina ha fatto fallire il piano di Putin di un'occupazione rapida e inflitto pesanti perdite ai russi", conclude.