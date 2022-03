Guerra Ucraina, italiano a Dnipro: "Russi sparano a vista, non riusciamo a lasciare la città"

Hanno messo ''tavole di legno alle finestre'', le hanno chiuse ermeticamente ''con lo scotch per evitare che le schegge di qualche ordigno'' possano entrare in casa e hanno ''preparato l'auto''. Da quattro giorni sono pronti a partire per una località dell'Ucraina vicina al confine con la Polonia e l'Ungheria, top secret per motivi di sicurezza, ma ''i russi sparano a vista e al momento è ancora troppo pericoloso spostarsi''. Perché ''questa è una guerra civile'' e ''i russi non colpiscono solo obiettivi militari come dicevano all'inizio, non è una guerra per denazificare. L'altro giorno hanno ucciso due persone alla fermata del pullman in campagna''. Lo racconta all'Adnkronos l'imprenditore bergamasco Nicola B., 46 anni e da tre in Ucraina dove vive insieme alla moglie e alla figlia di 9 anni. ''La facciamo dormire dietro a un muro portante della casa per proteggerla'' e ''cerchiamo di tutelarla dalle informazioni sulla guerra, non vogliamo che le rimanga tutto questo''.

Intanto, però, la ricerca della via di fuga. ''Dnipro finora è stata, insieme a Leopoli, una delle città più sicure, ma ieri hanno bombardato l'aeroporto'', solo ''tre giorni fa hanno colpito una fabbrica di scarpe pensando fosse una fabbrica di carri armati, è morta una persona'' e ''una mattina alle 6 mi sono svegliato con la casa che tremava''. Ma ''la strada che dovremmo fare noi'' per arrivare ''vicino al confine con la Polonia e l'Ungheria è una strada di 1.500 chilometri. In Ucraina non ci sono le autostrade come in Italia e dovremmo stare in giro due notti perché alle 20 c'è il coprifuoco. Quindi dovremmo viaggiare dalle 7 del mattino alla sera 20, poi fermarci, stare al buio e ripartire'', spiega, aggiungendo che ''dovremmo essere sicuri di non trovare alcun militare russo sul nostro cammino''.

Mentre resta a Dnipro l'imprenditore e la sua famiglia preparano ''pasti e beni di prima necessità da mandare nelle città maggiormente colpite, dove c'è più bisogno. Per ora a Dnipro non mancano i viveri, c'è acqua, luce e gas, funziona abbastanza bene anche il collegamento a Internet''. Ma la guerra è guerra e ''l'altro giorno un mio amico pompiere mi ha mandato le fotografie dell'ospedale di Mariupol colpito. Della bambina morta. Ma come si fa a dire che sono fake news?''.