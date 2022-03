Guerra Ucraina, Kidult e Fondazione Cesvi insieme a sostegno popolazione

Kidult, brand da sempre attivo sulle iniziative nel sociale per sostenere persone, animali, cultura e territorio, continua a mettere in atto iniziative di charity. Alla luce della grave emergenza che sta colpendo l’Ucraina e la sua popolazione civile, il brand si è attivato con un nuovo progetto. Partner di eccezione, Cesvi (www.cesvi.org), l’organizzazione umanitaria laica e indipendente nata nel 1985, che si è da subito attivata con il progetto Emergenza Ucraina per supportare i milioni di rifugiati – di cui quasi la metà sono bambini – sui diversi varchi con i Paesi confinanti.

Mabina Spa ha deciso di supportarli, devolvendo a questa causa il 20% del fatturato generato dagli acquisti effettuati sul sito: www.discoverkidult.com nel periodo di tempo compreso tra il 15 di marzo e il 15 aprile. Un nuovo tassello di una lunga storia di solidarietà che Kidult ha iniziato sin dai suoi esordi e messo in pratica con molte iniziative ad hoc. Da sempre, il marchio è al fianco di illustri enti, attivi nel terzo settore con partnership di lungo periodo. Allo stesso tempo, il brand non è nuovo ad iniziative mirate alle emergenze: nel 2020 ha sostenuto diverse iniziative per la lotta al Covid-19.