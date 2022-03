Guerra Ucraina, Kiev: "2.389 bambini 'rapiti' da Russia"

Sono 2.389 i bambini ''rapiti'' nell'est dell'Ucraina dall'inizio del conflitto, ossia allontanati "illegalmente" dalle regioni orientali di Donetsk e Luhansk. Lo denunciano il ministero degli Esteri ucraino e l'ambasciata americana a Kiev, che ha ritirato il suo personale alla vigilia dell'invasione russa. ''Secondo il ministero degli Esteri ucraino, le forze russe hanno t rasferito illegalmente in Russia 2.389 bambini ucraini dagli oblast di Donetsk e Luhanks. Questa non è assistenza. E' un rapimento'', si legge sull'account Twitter dell'ambasciata di Washington a Kiev.

L'ambasciata russa negli Stati Uniti ha intanto smentito le notizie secondo cui civili ucraini in fuga dal fronte sarebbero stati trasferiti a forza in Russia. Mosca - sostiene l'ambasciata - sta semplicemente operando checkpoint "per evitare operazioni diversive" da parte dell'Ucraina. Questi consentono alle truppe russe di "ispezionare attentamente i veicoli a motore diretti verso le regioni sicure". "L'esercito russo non crea ostacoli alla popolazione pacifica, ma la aiuta a rimanere in vita, fornendo cibo e medicine", afferma ancora.