Guerra Ucraina, Kiev lancia 'Invaders': informazioni su prigionieri Russia

Il Consiglio di sicurezza e difesa nazionale ucraino ha lanciato un sito web, 'Invaders', che fornisce le informazioni sui prigionieri di guerra delle forze armate russe che hanno invaso il territorio dell'Ucraina dal 24 febbraio. Lo riferisce 'Ukrainska Pravda' che cita lo stesso Consiglio di sicurezza e difesa nazionale. Attualmente sul sito ci sono i nomi e le posizioni di 498 prigionieri.

"Il portale potrà essere utilizzato dai cittadini russi, in particolare le famiglie dei soldati o i loro conoscenti, per ottenere informazioni sullo stato e la posizione dei prigionieri", sottolinea il Consiglio. I parenti dei prigionieri di guerra russi "saranno in grado di contattare i rappresentanti del Ministero della Difesa dell'Ucraina".