Guerra Ucraina, Kiev: Russia controlla centrale nucleare di Zaporizhzhia

Dopo i bombardamenti della notte, la centrale nucleare di Zaporizhzhia, in Ucraina, "è stata catturata dai militari della Federazione russa''. Lo scrive su Twitter l'Ispettorato ucraino per la regolamentazione nucleare (Sinr), precisando che ''i sistemi importanti per la sicurezza della centrale nucleare sono funzionanti". Il Sinr ha aggiunto che "per il momento non sono stati registrati cambiamenti nello stato delle radiazione". Domato intanto l'incendio scoppiato nell'edificio di addestramento della centrale nucleare. Lo riferiscono le autorità ucraine sottolineando che l'incendio è stato causato dai bombardamenti della Russia.