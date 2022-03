Guerra Ucraina, Kuleba: "Russia sempre più isolata, presto peggio di Nordcorea"

Guerra Ucraina-Russia, "l'effetto domino è iniziato, la Russia sta imparando cosa sia il vero isolamento: 113 mega compagnie hanno già lasciato la Russia, altre 213 grandi società hanno parzialmente o completamente smesso di lavorare con i partner russi". Lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, in un briefing oggi a Kiev, aggiungendo che "sta diventando impossibile vivere in Russia, e non per la guerra".

"Di questo passo, la Nordcorea sembrerà un Paese libero in confronto alla Russia", ha poi aggiunto riferendosi alle misure repressive che Mosca sta attuando per impedire che vengano diffuse notizie sull'invasione dell'Ucraina. "Centinaia di migliaia di russi non vogliono vivere così, stiamo già vedendo manifestazioni contro la guerra", ha detto ancora.

Per Kuleba la "pressione delle sanzioni deve essere aumentata" perché la Russia "continua la guerra e questo significa che queste sanzioni sono misure parziali". Il ministro ha comunque sottolineato che Kiev è "soddisfatta dalle sanzioni applicate, che non hanno precedenti e stanno causando danni senza precedenti".

"Lavoriamo per fare in modo che le conseguenze delle sanzioni siano ancora più infernali di quelle attuali", ha aggiunto, affermando che opporsi all'applicazione delle sanzioni "è qualcosa di immorale che non è in vantaggio degli interessi dell'Europa" e che il sangue degli ucraini è sulle mani non solo dei russi ma anche di quelli che si oppongono ad aumentare le pressioni delle sanzioni.

Per questo il governo ucraino, ha detto Kuleba, pubblicherà la lista delle imprese che continuano a fare affari con la Russia "continuando a fare soldi alle spese dell'Ucraina". "Vedrete in questa lista alcuni Paesi e società che vi sorprenderanno, ma purtroppo è la dura verità", ha aggiunto senza specificare quando verrà pubblicata.

Il ministro ha riferito che in Ucraina sono arrivati ''circa ventimila volontari'' stranieri provenienti da ''52 Paesi''. ''Da diversi giorni l'Ucraina sta creando truppe di volontari dall'estero che vogliono combattere contro l'invasore russo. Cittadini provenienti da 52 Paesi combatteranno in Ucraina'', ha detto Kuleba citato dal Kiev Independent, spiegando che ''la legione straniera sarà composta da circa 20mila persone''.