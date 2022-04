Guerra Ucraina, Lukashevsky (Centro Sakharov): "società russa non giustificabile ma Occidente aiuti chi si oppone"

E' possibile spiegare le ragioni per cui la società russa è leale al regime, non giustificarla. E l'Occidente deve sostenere chi si oppone. "Prima di tutto differenziando fra il regime russo, la società russa nel suo insieme, e la società civile, i nuovi 'dissidenti', spiega in una intervista all'Adnkronos Sergey Lukashevsky, il direttore del Centro Sakharov di Mosca, sottolineando che "le persone che vengono perseguite per la loro attività di protesta devono essere riconosciute come i veri russi, gli eredi reali di tutto quello che di umanistico e liberale c'è nella cultura russa". "Hanno bisogno che si parli di loro", aggiunge. "Gli attivisti russi, in modo particolare quelli che forniscono aiuto legale e di altro tipo a chi protesta, devono essere sostenuti con le risorse di cui hanno bisogno, anche con contributi economici. E la terza cosa importante è l'opportunità, per chi ha deciso di lasciare il Paese, di ricevere asilo, visti", precisa, dopo aver deciso, a sua volta, poco dopo l'inizio della guerra, di lasciare la Russia con la sua famiglia.

Diverse le ragioni della sua scelta. "Era chiaro che l'attacco all'Ucraina avrebbe portato a un deciso aumento di pressioni sulle organizzazioni non governative che si occupano di diritti umani. Dal dicembre del 2014, il Centro Sakharov è inserito nella lista dei cosiddetti 'agenti stranieri'. Questo status discriminatorio significa che sosteniamo valori universali ("Occidentali") e ci prendiamo la libertà di criticare le autorità". "Il due marzo mia figlia maggiore è stata arrestata per un adesivo con la scritta 'net voine" (no alla guerra, ndr) sulla borsa. E' stata accusata di aver preso parte a una 'manifestazione di massa non autorizzata'. Ha trascorso diverse ore alla polizia. In sé, non è stato molto pericoloso. Ma in quel preciso momento ho capito la differenza fra pensare alle repressioni contro di me e contro i membri della mia famiglia. E che se fossimo rimasti in Russia i miei figli, che sono adolescenti e giovani adulti, sarebbero stati in pericolo a causa del mio status di direttore di una organizzazione agente straniero, oltre che per la loro posizione sulla guerra".

"La goccia che ha fatto traboccare il vaso sono state le voci dell'imminente introduzione di una legge marziale. Alla fine, non si sono dimostrate vere. Ma il pensiero che avremmo potuto trovarci dietro una nuova cortina di ferro in un paese neo totalitario è stato insopportabile. Parte della mia famiglia è stata uccisa nell'Olocausto e un'altra parte repressa dal potere sovietico. E' stata la memoria familiare a dettarmi di fuggire". (segue)

'Possibile preservare l'eredità di Sakharov, ma assolutamente impossibile promuovere i suoi valori - Se fosse vivo sarebbe scioccato dalla guerra in Ucraina e l'avrebbe condannata'

E' ancora aperto il Centro Sakharov? "Già prima della mia partenza da Mosca, si era deciso di sospendere tutti gli eventi pubblici. Era troppo pericoloso dire la verità sulla guerra" e allo stesso tempo "era impossibile discutere di qualsiasi altra cosa che non fosse la guerra", aggiunge Lukashevsky, riferendosi alla legge varata subito dopo il 24 febbraio che "di fatto criminalizza ogni informazione non ufficiale sulla guerra e bandisce perfino il nominare la guerra come guerra, invece che parlare di una operazione speciale, con pene fino a 15 anni di prigione".

"Il Centro continua a operare come Archivio e Museo. Formalmente è possibile preservare l'eredità di Andrei Sakharov, ma è assolutamente impossibile promuovere i suoi valori (missione del Centro è quella di mantenere in vita e sviluppare l'eredità di Sakharov, sviluppare una coscienza storica del totalitarismo sovietico e della resistenza alle oppressioni, promuovere i valori della libertà, della democrazia e dei diritti umani, ndr). Sakharov era stato mandato in esilio dopo aver protestato contro la guerra in Afghanistan. E' assolutamente chiaro che, se fosse vivo, sarebbe scioccato dall'invasione dell'Ucraina. Sarebbe stato il suo incubo. Sognava una confederazione libera e democratica al posto dell'Unione sovietica, qualcosa di simile all'Unione europea attuale, ma ha sempre sostenuto i dissidenti ucraini e rispettato il diritto delle nazioni all'autodeterminazione. Quindi senza dubbio, Sakharov avrebbe condannato la guerra e il suo cuore sarebbe al fianco degli ucraini'. (segue)

'numero reale di sostenitori della guerra oggi è il grande interrogativo'

Un recente sondaggio di Levada indica che l'83 per cento dei russi sostiene le politiche di Putin. Malgrado tutte le leggi, continuano però a esserci persone che protestano. Come ha reagito davvero la società russa alla guerra? "Diversi anni fa, i sondaggi segnalavano che i russi avevano molta paura di una guerra. Allo stesso tempo, la propaganda ufficiale ha fornito a una gran parte dei russi elementi di risentimento. In particolare alle persone più anziane e a chi guarda la televisione. Oggi non ci sono manifestazioni spontanee in favore della guerra e quasi nessun adesivo patriottico sulle auto, come era accaduto invece dopo l'annessione della Crimea".

"Tuttavia, la maggior parte dei russi sono leali al regime e non hanno intenzione di protestare. Il numero di sostenitori reali della guerra è il grande interrogativo. Nove russi su dieci non vogliono partecipare a sondaggi. Una grandissima parte di chi risponde dice: 'si, sosteniamo....', Putin, la guerra, qualsiasi cosa, perché pensano che la maggior parte dei loro vicini lo faccia. Altri hanno paura a dire la verità. Sfortunatamente però, queste analisi possono spiegare, ma non giustificare, la società russa. Che ha dato vita a un regime che di conseguenza persegue politiche aggressive e misantrope di persuasione fascista o perfino nazista, facendo leva sulla lealtà di questa società".

'Putin ha deciso da solo, ma non avrebbe potuto farlo senza sostegno diffuso per Crimea'

Cosa non è stato colto in tutti questi mesi e anni della Russia per non aspettarsi quello che è poi accaduto il 24 febbraio scorso? "E' più facile indicare le cause della tragedia di oggi - prosegue Lukashevsky, che è uno storico. "L'eredità dell'epoca sovietica (l'atomizzazione della società, l'immoralismo come conseguenza del decadimento dell'ideologia sovietica, la sindrome post imperiale, il militarismo assimilato, l'assenza di tradizioni democratiche e di solide istituzioni della società civile), il fallimento della costruzione di una società moderna (corruzione, immense disuguaglianze sociali, deprivazione sociale per la maggior parte della popolazione in presenza di una ristretta classe di super ricchi e di una classe media non estesa e occidentalizzata ma politicamente molto debole e distante dagli altri russi) e l'insufficiente sostegno dei Paesi Occidentali e coinvolgimento delle istituzioni Occidentali per le riforme in Russia nei primi anni Novanta. Sarebbe stato importante, ce ne sarebbe stato bisogno, allora, negli anni Novanta, non nell'epoca di Putin".

"Oggi, l'elite autocratica russa cerca di distruggere l'ordine mondiale, annegare l'Ucraina nel sangue, perché non è soddisfatta del ruolo che ha la Russia. E usa il senso di deprivazione e l'insoddisfazione dei russi che, invece di essere affrontati dalle autorità e dalle elite, sono stati trasformati dalla propaganda in risentimento e xenofobia. Importante, ma non l'unica ragione di questa guerra, è evitare che i russi chiedano una trasformazione democratica. E' un modo per Putin di rimanere leader russo 'per sempre'".

A che livello è stata pianificata la guerra in Ucraina? "E' stata pianificata personalmente da Putin e dalla sua cerchia ristretta. Anche i burocrati di più alto livello non ne sapevano nulla. Si aspettavano il proseguimento della guerra fredda ibrida degli ultimi anni. Forse con qualche escalation in coincidenza di esercitazioni militari. Non si aspettavano una vera guerra su vasta scala. Ma Putin non avrebbe potuto prendere la sua decisione ultima se l'elite russa e una immensa parte della società russa non fosse stata soddisfatta dall'annessione della Crimea e se non fosse stata felice di rinnovare la sindrome post imperiale e la nostalgia di uno status di superpotenza". (segue)

'importante essere assolutamente chiari nel definire la guerra e il regime di Putin'

E' possibile fare paragoni con altri periodi storici per descrivere quello che sta accadendo oggi in Russia? "Da un lato, è molto importante ricordare che il 'caso Russia' è una delle numerose dittature che portano il loro Paese a guerre vergognose e aggressive (Saddam Hussein, i generali argentini. Stalin, Mussolini, Hitler e via di seguito). Ma allo stesso tempo i paragoni storici non aiutano. Io per esempio, perché non credevo alla possibilità della guerra? Pensavo, sulla base di esempi storici, che il regime avrebbe dovuto prima trasformarsi in dittatura assoluta (censura totale, repressioni di massa, ideologia totalizzante e così via). La direzione sfortunatamente era chiara, ma sembrava che non ci si fosse ancora arrivati. Quindi, in senso morale, è importante essere assolutamente chiari nel caratterizzare la guerra e il regime di Putin, anche facendo paragoni con esempi storici, ma pensando a cosa fare, dobbiamo invece liberarci dall'aspettativa che gli scenari storici possano ripetersi", conclude Lukashevsky.